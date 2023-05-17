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Новые разработки в ИТ и транспорте представят на Инновационном саммите в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Лейла Алиева
Город
Новые разработки в ИТ и транспорте представят на Инновационном саммите в ОЭЗ «Технополис «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» 24 и 25 мая состоится Инновационный саммит, посвященный технологической независимости в новых реалиях. Об это сообщил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— Сегодня перед российскими производителями поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить выпуск критически важной продукции. На новый уровень необходимо вывести разработки в области микроэлектроники, ИТ-промышленности, транспорта, производства новых материалов и фарминдустрии. Эти направления активно развиваются на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», — отметил он.

В программу мероприятия входят выставки, стратегические и специализированные сессии, семинары и круглые столы. Участие примут компании и предприятия различных отраслей промышленности, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стало известно, что на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания «Хартия» начала производство оборудования для отбора возобновляемых источников сырья в тестовом режиме.

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