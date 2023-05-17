Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы подготовил онлайн-программу на «Ночь музеев»

Араз Салехов
Город
Музей Победы подготовил онлайн-программу на «Ночь музеев»
Фото: Unsplash

Музей Победы подготовил онлайн-программу в рамках акции «Ночь музеев». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Для тех, кто не сможет посетить нашу программу в офлайн-формате, мы подготовили онлайн-программу. Интернет-пользователей ждут интересные истории о музейных экспонатах, рассказы известных артистов о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и кинопоказ, — говорится в сообщении.

Зрители смогут увидеть цикл программ «Неизвестное об известном»: более 10 видеосюжетов посвящены раритетам из музейной коллекции. Старт программы назначен на 20 мая.

Помимо этого, фестиваль «Спорт есть искусство» пройдет в Москве 20 мая в рамках акции «Ночь в музее». В программе фестиваля запланирован ряд мероприятий. В частности, с 14:00 до 15:00 в «Сухом фонтане» в «Музеоне» состоится массовая тренировка по стретчингу.

В рамках общегородской акции «Ночь в музее» в субботу, 20 мая, Музей транспорта Москвы проведет музейное ралли «Тур культур». Участники на ретроавтомобилях отправятся в тур по музеям, где им предстоит выполнить задания по экспозициям.

«Ночь музеев» Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Круглый стол "Воспитать патриота...
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте