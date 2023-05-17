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Загитова и Великая проведут показательный поединок по фехтованию в «Лужниках»

Араз Салехов
Спорт
Загитова и Великая проведут показательный поединок по фехтованию в «Лужниках»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведет показательный поединок по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой.

Дуэль пройдет 1 июля и начнется в 14:30 по московскому времени. Мероприятие состоится в рамках Дня московского спорта в «Лужниках», передает «Чемпионат».

В ноябре 2022 года Загитова провела тренировочное занятие по боксу, видеофрагменты которого были опубликованы на ее канале в Telegram. До этого известный российский спортивный промоутер Владимир Хрюнов рассказал о проведении переговоров относительно возможного боксерского поединка между фигуристкой Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

В начале марта Международная федерация фехтования (МФФ) приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение о возвращении спортсменов должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года. Вопрос был рассмотрен на внеочередном конгрессе федерации, за проголосовали 89 человек, против — 46.

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