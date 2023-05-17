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Воздух в Москве стал вдвое чище за десять лет

Степан Жирнов

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Город
Воздух в Москве стал вдвое чище за десять лет
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последние десять лет столичный воздух стал значительно чище. Об этом «Вечерней Москве» сообщил межрайонный природоохранный прокурор Андрей Буданов в среду, 17 мая.

По его словам, тенденция улучшения качества атмосферного воздуха в столице устоялась, и показатели по основным загрязняющим веществам за последние десять лет снизились почти в два раза. Данных результатов удалось добиться благодаря совместной работе местных органов власти и крупных организаций.

Весомый вклад в очищение города внесло увеличение количества электрических видов общественного транспорта.

По словам Буданова, в Москве планомерно реализуется масштабная программа по замене дизельного наземного городского пассажирского транспорта на электротранспорт. Только за прошлый год эта мера позволила сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух на 280 тысяч тонн.

— В крупном мегаполисе даже частичный переход на электротранспорт оказывает положительное влияние на качество воздуха и экологию, — резюмировал Буданов.

Ранее стало известно, что в конце мая правительство Москвы выпустит зеленые облигации, которые позволят населению города инвестировать в экологические проекты.

Транспорт Экология Электробусы Москва Прокуратура
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