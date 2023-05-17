Чем лучше заправлять окрошку

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Замена некоторых ингредиентов и правильная заправка сделают окрошку диетическим продуктом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Макиша.

По ее словам, окрошку нужно заправлять кефиром или минералкой. От покупного кваса лучше отказаться из-за большого количества сахара в его составе.

— С точки зрения здорового питания, заправлять окрошку полезнее кефиром или минеральной водой. Кефир содержит белок, кальций и пробиотики. Квас, который продается в магазинах, содержит много сахара. На 100 миллилитров напитка в него добавляют 10–12 граммов сахара. Столько же содержится в газировке. Можно использовать самодельный квас, который кислый на вкус. В нем будут полезные бактерии и дрожжи. Но он обязательно должен быть домашним и с минимальным содержанием сахара, — отметила Макиша.

Однако специалист подчеркнула, что если человек предпочитает заправлять квасом окрошку, то можно остановить свой выбор и на покупном квасе, главное — читать состав.

— В квасе должно быть не более 4–6 граммов углеводов на 100 миллилитров. Это значит, что напиток адекватен по своему составу, — уточнила диетолог.

Худеющие могут использовать для заправки окрошки вместо кефира сыворотку, рассказала специалист. Она более легкая и содержит витамины, аминокислоты и полезные микроэлементы.

Кроме того, по мнению диетолога, сделать блюдо полезнее поможет простая замена некоторых ингредиентов.

— Колбасу нужно заменить на куриную грудку, картошку — на цветную капусту. В таком варианте окрошка подойдет даже для разгрузочных дней, — пояснила Макиша.