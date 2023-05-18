Шеф-повар Логинов назвал три необычных рецепта окрошки
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Окрошка по праву считается самым популярным блюдом в жаркий период. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексей Логинов топ-3 самых необычных рецептов этого блюда.
Окрошка с цветной капустой
Ингредиенты:
- 300–500 граммов цветной капусты;
- 100–150 граммов моркови;
- 2–3 яйца;
- зелень по вкусу;
- кефир или квас по вкусу.
По словам эксперта, окрошку можно сделать более легкой, если заменить картошку на цветную капусту и убрать мясные ингредиенты.
— Необходимо мелко нарезать и отварить цветную капусту и морковь. Отдельно варим яйца и режем их на небольшие части. Смешиваем ингредиенты, добавляем зелень и заливаем кефиром или квасом по вкусу, — объяснил специалист.
Рыбная окрошка
Ингредиенты:
- 300–500 граммов белой рыбы;
- яйца — 3 штуки;
- огурцы — 2 штуки;
- картофель — 3 штуки;
- морковь — 1 штука;
- редис — 2 штуки;
- зеленый лук — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- долька лимона;
- квас — 1 литр.
Шеф-повар уточнил, что особые гурманы могут заменить мясные ингредиенты на рыбу. Однако такую окрошку не нужно заправлять кефиром.
— Отвариваем белую рыбу, охлаждаем, убираем кости и разбираем на кусочки. Яйца тоже нужно отварить и нарезать. Из овощей берем огурцы, редис, вареную морковь, картошку и зеленый лук. Все смешиваем, заливаем квасом, сбрызгиваем соком лимона и посыпаем свежим укропом, — поделился Логинов.
Окрошка с грибами
Ингредиенты:
- 500 граммов шампиньонов;
- картофель — 3 штуки;
- яйца — 2 штуки;
- свежие огурцы или редис по вкусу;
- квас — 1 литр.
Грибная окрошка отлично подойдет вегетарианцам или в качестве постного блюда, считает шеф-повар.
— Для грибной окрошки мелко нарезаем шампиньоны и обжариваем их на сковороде. Отвариваем картофель и яйца и нарезаем их на мелкие кусочки. Также по вкусу можно добавить свежие огурцы или редис. А в качестве заправки используйте квас, — сказал Логинов.