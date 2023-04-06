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Приметы и советы

Названы самые вредные супы

Араз Салехов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Названы самые вредные супы
Фото: https://pixabay.com/ru

Наваристые мясные супы нельзя назвать полезными для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» заявила диетолог Елена Соломатина.

— Суп, сваренный на костях, мясе неизвестного происхождения или с добавлением колбасы, не принесет никакой пользы организму. Первое блюдо будет иметь высокую жирность и калорийность, — предупредила Соломатина.

Также вредным стоит считать грибной суп со свинушками и чернушками. При этом овощные супы без опасений можно включать в свой рацион, резюмировала диетолог.

Соломатина в беседе с «ВМ» объяснила, кому противопоказано есть суп. По ее мнению, первые блюда лучше не есть при подагре и повышении уровня мочевой кислоты.

Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова рассказала, какой суп самый полезный. Она уточнила, что лучше съесть куриный бульон с лапшой или овощной суп-пюре, чем жареный кусок мяса или порцию пельменей с соусом.

Главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов заявил, что детям младшего возраста необходимо есть супы как минимум 2–3 раза в неделю. По его словам, супы помогают предотвратить обезвоживание организма и стимулируют обменные процессы.

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