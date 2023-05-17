«Мне надоело»: Шварценеггер отказался от роли Терминатора в продолжении франшизы

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Голливудский актер Арнольд Шварценеггер решил отказаться от роли Терминатора в продолжении франшизы.

— Франшиза не завершена. Это мне надоело. Я понял, что миру нужно что-то еще, когда речь заходит о «Терминаторе». Кто-то должен предложить хорошую идею, — прокомментировал свое решение актер в интервью The Hollywood Reporter.

При этом он отметил, что многим обязан «Терминатору» и всегда будет с любовью относиться к этому фильму.

Несмотря на отказ сниматься в продолжении кинокартины, Шварценеггер активно использует популярные фразы из фильма. Так, в сентябре прошлого года экс-губернатор штата Калифорния спровоцировал скандал, процитировав в Освенциме Терминатора. Мировая знаменитость в книге отзывов написал фразу I’ll be back («Я еще вернусь»).

Поляки обрушились с критикой на актера, посчитав подобное высказывание в данной ситуации неуместным и двусмысленным.

Недавно Шварценеггер оказался в центре еще одного скандала. Ситуация произошла в Лос-Анджелесе, когда он ехал по дороге на своем внедорожнике, когда перед ним внезапно появилась женщина-велосипедист.