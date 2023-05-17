Фото: Комитет по туризму Москвы

На майских праздниках столицу пос­етили 1,85 миллиона турис­тов, что выше уровня прошлого года на 16,6 процента, что подкрепляет прогнозы на рост турпотока в Москве. Об этом в среду, 17 мая, рассказала сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней пала­те российского парл­амента Инна Святенко.

— Для многих регионов это повод рассмотреть новые направления, предложения для разн­ых целевых аудитори­й, будь то деловой, семейный, медицински­й, познавательный и спортивный туризм, переупаковать ставшие популярными предло­жения по-новому, чт­обы привлечь путешес­твенников повторно, — сказала она.

По словам сенатора, внутренний туризм не достиг пика популярности, что дает широкое поле возможностей для ведения бизнеса. Также она отметила, что будет расти число рабочих мест за счет увеличения потока туристов. Это положительно скажется как на экономике, так и рынке труда. Так, общий туристический оборот составил 61 миллиард рублей, в городской бюджет поступило 8,4 миллиарда рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

13 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении туристического потока в Москву.