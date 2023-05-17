Сенатор Святенко: Активный старт туристического сезона в Москве подкрепляет прогноз его роста
На майских праздниках столицу посетили 1,85 миллиона туристов, что выше уровня прошлого года на 16,6 процента, что подкрепляет прогнозы на рост турпотока в Москве. Об этом в среду, 17 мая, рассказала сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.
— Для многих регионов это повод рассмотреть новые направления, предложения для разных целевых аудиторий, будь то деловой, семейный, медицинский, познавательный и спортивный туризм, переупаковать ставшие популярными предложения по-новому, чтобы привлечь путешественников повторно, — сказала она.
По словам сенатора, внутренний туризм не достиг пика популярности, что дает широкое поле возможностей для ведения бизнеса. Также она отметила, что будет расти число рабочих мест за счет увеличения потока туристов. Это положительно скажется как на экономике, так и рынке труда. Так, общий туристический оборот составил 61 миллиард рублей, в городской бюджет поступило 8,4 миллиарда рублей, передает агентство городских новостей «Москва».
13 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении туристического потока в Москву.