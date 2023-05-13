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Сергей Собянин рассказал о развитии туризма в Москве

Полина Пашкина
Город
Сергей Собянин рассказал о развитии туризма в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве по итогам 2022 года увеличился туристический поток — в этот период город посетили 17,9 миллиона человек. Столица привлекает многочисленных гостей. Об этом в субботу, 13 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, итог 2022 года превзошел результат 2021-го на шесть процентов.

Также стали известны и данные относительно майских праздников этого года в столице. С 9 апреля по 9 мая в столице побывали 1,85 миллиона туристов. Это на 16,6 процента больше, чем в майские праздники прошлого года.

— Что привлекает в наш город многочисленных гостей из всех российских регионов и зарубежных стран? Огромной популярностью пользуются качественная городская среда, зеленые парки, яркие фестивали цикла «Московские сезоны», многочисленные культурные и спортивные события, разнообразный и доступный общепит, — рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

В Москве запустили игровые маршруты по городу для путешественников с детьми «Играй в Москву». Она предлагает изучить столицу через интересные миссии-маршруты, основанные на увлечениях и интересах детей от 7 до 14 лет.

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