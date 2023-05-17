Ефимов: Спрос на покупку машино-мест у города вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Число купленных машино-мест в первом квартале 2023 года выросло на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Машино-места от города вызывают стабильный интерес у автовладельцев. Всего с начала 2023 года москвичи купили более 1,6 тысячи парковочных мест общей площадью 24,9 тысячи квадратных метров. Это на 20 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было приобретено более 1,3 тысячи машино-мест общей площадью 20,1 тысячи квадратных метров, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что собственники и арендаторы жилья по договору социального найма получают скидку 40 процентов на покупку машино-мест. Кроме того, с начала 2023 года горожане приобрели 306 мест рядом с домом, что в три раза выше прошлогодних показателей.

В индустриальном парке «Руднево», который входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», в ближайшие несколько лет планируют создать от 15 до 20 тысяч новых рабочих мест, сообщил Ефимов. Он отметил, что в «Руднево» уже запущены три производства: свою продукцию создают предприятия беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья.