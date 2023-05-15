Ефимов: Около 20 тысяч новых рабочих мест будет создано в индустриальном парке «Руднево»

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

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В индустриальном парке «Руднево», который входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», в ближайшие несколько лет планируют создать от 15 до 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в «Руднево» уже запущены три производства — свою продукцию создают предприятия беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья.

— К 2025 году площадь возведенных промышленных объектов увеличится почти в шесть с половиной раз, при этом будет создано до 20 тысяч рабочих мест. Компании могут разместиться в индустриальном парке не только уже в готовых корпусах, но также и договориться о строительстве завода под ключ под конкретные требования, — сообщил Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что на территории площадки «Руднево» первой свое производство открыла компания «Аэромакс». Предприятие планирует в будущем расширить свое производство, чтобы увеличить объемы выпуска гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев напомнил, что площадки особой экономической зоны имеют налоговые преференции, а также предоставляют резидентам ряд значимых преимуществ — хорошую транспортную доступность и комфортные условия для сотрудников.

Владимир Ефимов рассказал, что на площадке «Руднево» компания «Хартия» начала производство оборудования для отбора возобновляемых источников сырья в тестовом режиме.