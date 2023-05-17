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Приметы и советы

Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении

Араз Салехов
Общество
Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной думе приняли во втором чтении поправки, которые регламентируют проведение выборов при военном положении. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Предложено видоизменить закон «О военном положении»: теперь референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления могут проводить на территориях, где введено военное положение, на основе позиции ЦИК РФ, Минобороны и ФСБ. При этом выборы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части, передает ТАСС.

Накануне в Госдуму были внесены поправки об административном задержании на срок до 30 суток за нарушение запретов, введенных в зоне военного положения. Соавторами поправок стали сенатор Владимир Полетаев, а также депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Дмитрий Вяткин. Изменения направлены на реализацию избирательных прав жителей новых регионов России.

В начале мая в Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении. Уточняется, что изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где еще до вхождения в состав России был введен режим военного положения.

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