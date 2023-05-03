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В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова.

— В Государственную думу внесены поправки, предполагающие корректировку Федерального конституционного закона о военном положении, — говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где еще до вхождения в состав России был введен режим военного положения, передает РИА Новости.

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