Задержание продавших ребенка женщин в Москве было заранее распланировано

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Лобненская улица, 4А Карта всех событий

Оперативный эксперимент, который провели полицейские для задержания женщин, решивших продать ребенка, был заранее распланирован. Об этом рассказала директор японского ресторана, в котором проходила операция МВД, в среду, 17 мая.

По ее словам, о проводимой операции сотрудники столичной полиции предупредили руководство ресторана заранее. Для встречи с подозреваемыми было выбрано место, на которое смотрит наибольшее количество камер видеонаблюдения. При этом оперативники сами отрегулировали угол обзора видеокамер.

Для проведения эксперимента прибыло порядка десяти полицейских, среди которых была женщина, которая играла роль покупательницы младенца.

— Было оговорено, что продавщицы младенца придут примерно в 6 вечера. Однако женщины с восьмидневной девочкой на руках появились только в 21:50, то есть их пришлось ждать примерно четыре часа. Все это время мы старались обеспечить пространство, чтобы остальные посетители сидели в отдалении. Чтобы ничего не угрожало ни им самим, и чтобы никто ничему не мог помешать, — отметила директор заведения.

Как сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня», сама встреча продлилась не более 10 минут. Когда злоумышленницы получили деньги и оформили расписки, к ним сразу подошли сотрудники полиции и задержали их.

Преступление, о котором идет речь, произошло на севере столицы. В японском ресторане на Лобненской улице три женщины попытались продать новорожденного ребенка. Среди злоумышленниц была и мать младенца — 29-летняя москвичка, которая родила девочку 8 мая.

Преступную деятельность пресекли сотрудники московской полиции. Женщин задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».