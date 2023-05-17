EUobserver: ЕС намерен добавить в санкционные списки более ста компаний и физлиц

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Евросоюз планируется добавить в антироссийский санкционный список около 100 компаний и физлиц. Об этом в среду, 17 мая, сообщает EUobserver со ссылкой на предложения к 11-му пакету санкций.

— ЕС заморозил счета более чем 1,6 тысячи российских физических лиц и компаний. В 11-м пакете будут добавлены около 100 наименований, — говорится в сообщении.

Также предлагается обязать иностранные компании, оставшиеся в РФ, выплачивать до 25 процентов от прибыли в России, пишет EUobserver.

В конце марта британская газета The Daily Telegraph сообщила, что руководство ЕС обсуждает возможность введения торговых ограничений в адрес стран Центральной Азии, которые якобы помогают России обходить санкции Запада. Кроме того, в тексте сказано о намерении ЕС «подать четкий сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах».

Также стало известно, что Евросоюз избежал рецессии и собирается продолжить оказывать на Россию экономическое давление. При этом для Европы экономическое давление на Россию является рискованным. По мнению комиссара ЕС по экономике Паоло Джентилони, европейцам необходимо сохранять бдительность.