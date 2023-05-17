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Столичные сотрудники ГИБДД нашли у пассажира каршеринга пистолет

Степан Жирнов
Происшествия
Столичные сотрудники ГИБДД нашли у пассажира каршеринга пистолет
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Кетчерская улица Карта всех событий

На востоке столицы инспекторы задержали гостя столицы, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 17 мая.

По его словам, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль каршеринга на Кетчерской улице для того, чтобы проверить документы у водителя. Во время беседы пассажир сильно занервничал и отказался предъявить документы, после чего попытался скрыться. Мужчину задержали.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

При обыске у 29-летнего гостя столицы обнаружили предмет, внешне похожий на пистолет системы Вальтер, а также шесть патронов к нему. Экспертиза показала, что оружие было переделано самостоятельно из газового пистолета и способно стрелять боевыми патронами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Водитель по данному делу проходит свидетелем. Однако в его отношении, составлен административный протокол за управление машиной без документов, а также за отказ от медицинского освидетельствования.

Ранее стало известно о том, что сотрудники ФСБ задержали 165 подпольных оружейников в 44 регионах России.

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