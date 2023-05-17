ФСБ задержала в 44 регионах России 165 подпольных оружейников

Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в 44 регионах России 165 подпольных оружейников. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства изъяли 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года полиция задержала подпольного оружейника, у которого изъяли более 30 экземпляров оружия.