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Эксперт Баженов рассказал, как повышение биржевых цен на бензин отразится на розничных ценах

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Баженов рассказал, как повышение биржевых цен на бензин отразится на розничных ценах
Фото: pixabay.com

Руководитель «Независимого топливного союза» Григорий Баженов рассказал, как повышение биржевых цен на бензин отразится на розничных ценах. По словам эксперта, розничные цены на бензин не будут сильно повышаться.

— Безусловно мы сейчас видим высокие котировки на 95-й бензин на бирже. Они значительно выше относительно предыдущих уровней, но не текущих розничных цен, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Эксперт напомнил, что цены на бензин росли весь 2021 год, но начиная с 2022 предпосылок для их дальнейшего увеличения не было.

Биржевая цена бензина Аи-95 в России достигла исторического максимума в 60,608 тысячи рублей за тонну. Стоит отметить, что в Минэнерго исключили рост стоимости бензина в рознице из-за биржевых цен, передает RT.

Если заправлять машину бензином с пониженным октановым числом, это может привести к серьезным проблемам — вплоть до поломки двигателя. Однако в некоторых случаях заправка автомобиля неподходящим бензином не приведет к потерям и даже может быть полезна. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

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