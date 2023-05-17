Эксперт Баженов рассказал, как повышение биржевых цен на бензин отразится на розничных ценах
Руководитель «Независимого топливного союза» Григорий Баженов рассказал, как повышение биржевых цен на бензин отразится на розничных ценах. По словам эксперта, розничные цены на бензин не будут сильно повышаться.
— Безусловно мы сейчас видим высокие котировки на 95-й бензин на бирже. Они значительно выше относительно предыдущих уровней, но не текущих розничных цен, — отметил он в комментарии «Радио 1».
Эксперт напомнил, что цены на бензин росли весь 2021 год, но начиная с 2022 предпосылок для их дальнейшего увеличения не было.
Биржевая цена бензина Аи-95 в России достигла исторического максимума в 60,608 тысячи рублей за тонну. Стоит отметить, что в Минэнерго исключили рост стоимости бензина в рознице из-за биржевых цен, передает RT.
Если заправлять машину бензином с пониженным октановым числом, это может привести к серьезным проблемам — вплоть до поломки двигателя. Однако в некоторых случаях заправка автомобиля неподходящим бензином не приведет к потерям и даже может быть полезна. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.