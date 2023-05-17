Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Заслуженный артист России, лидер московской рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр в среду, 17 мая, посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.

— Я считаю, что мы все участвуем в одном большом деле. И мы как музыканты хотели приехать и посмотреть, как происходит весь этот процесс, как проходит набор по контракту, — заявил он.

Музыкант подчеркнул важность того, чтобы контрактники чувствовали поддержку со стороны своих соотечественников и всей страны, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.