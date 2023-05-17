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Приметы и советы

Серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик» начался в России

Евгений Белоусов
Общество
Серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик» начался в России
Фото: Минобороны РФ

Россия начала серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

— Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО, — рассказал он.

Новая авиаракета предназначается для использования самолетами типа Су-25, военными вертолетами серии Ми-8 и прочей авиатехникой. Согласно информации РИА Новости, Бронебойщик превосходит своих предшественников по мощности в пять-шесть раз.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление. Так, активное производство Россией планирующих бомб заставляет командование ВСУ пересмотреть свои планы.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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