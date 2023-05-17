Главный кардиолог Минздрава Подмосковья рассказала о профилактике гипертонии

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Более 45 процентов взрослого населения страдают повышенным артериальным давлением. Гипертония является одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. О методах профилактики этого заболевания рассказала главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер.

Она отметила, что долгое время гипертония протекает без ярко выраженных симптомов. Отследить болезнь на начальной стадии можно при помощи ежедневного контроля давления.

Если не лечить гипертонию, она может привести к инфаркту миокарда и инсульту.

По словам Глезер, для эффективной профилактики гипертонии важно вести правильный образ жизни: правильно питаться, не забывать о физической активности, соблюдать режим труда и отдыха. Также стоит отказаться от алкоголя и курения, передает «Радио 1».

Ранее медики перечислили продукты, которые могут спровоцировать развитие гипертонии. Среди таких продуктов оказалась соль. Если употреблять ее в чрезмерном количестве, соль задерживает воду в организме, передает Nation news.

Врачи посоветовали россиянам измерять давление хотя бы несколько раз в год, даже если самочувствие не ухудшается. Дело в том, что только так можно вовремя распознать гипертонию.