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«Русская медиагруппа» подписала соглашение о партнёрстве с Национальным центром оториноларингологии

Василий Плиткин
Общество
«Русская медиагруппа» подписала соглашение о партнёрстве с Национальным центром оториноларингологии
Фото: пресс-служба РМГ

Реабилитацию людей с нарушениями слуха будут проводить посредством музыки. Соглашение о партнерстве в этой сфере подписали «Русская Медиагруппа» и Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии в рамках всероссийского конгресса «Лечебно-реабилитационные перспективы при слухоречевых и голосовых расстройствах», который проходит в Москве. Подписи на документах поставили управляющий директор РМГ Дмитрий Медников и директор центра Николай Дайхес.

— Наш проект — пример нового подхода к культуре не только как к просветительскому инструменту, но и как к объединяющей силе. Мы придумали проект, в котором примут участие 8 регионов России. С помощью наших просветительских концертов и мастер-классов мы объединим музыкантов с врачами, создадим сеть, которая будет помогать детям и взрослым с нарушением слуха. Музыканты будут работать с сурдологами, обретут новые профессиональные навыки, — рассказал пианист, президент фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств» Виктор Ямпольский.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов отметил, что необходимо информирование общества, родителей детей с нарушением слуха.

— Важно донести до каждого пациента, до каждого родителя инвалидов по слуху, что есть такая поддержка в виде центра, что разрабатываются такие программы. Также важно подчеркнуть, что в сотрудничестве с нами в этой сфере заинтересованы и другие страны, — сказал Иванов.

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