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Маркетолог Афанасьева рассказала об успехах в импортозамещении бытовой химии

Ирина Игнатенко
Общество
Маркетолог Афанасьева рассказала об успехах в импортозамещении бытовой химии
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Санкционные ограничения, введенные европейскими странами в отношении России, изменили привычный многим ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены, но это способствовало развитию импортозамещения в отрасли. Об этом рассказала маркетолог Алена Афанасьева.

Она отметила, что многие компании начали выпускать на рынок новые продукты.

Афанасьева рассказала, что, например, компания «НТК НОРДОИЛ» готовится представить новую линейку многофункциональных средств бытовой химии, средств личной гигиены. Среди новых средств: шампуни для мытья автомобилей, средства для мытья полов, стекол, посуды, передает НСН.

4 мая стало известно, что немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG завершил продажу своих активов в России. Стоимость сделки составила 54 миллиарда рублей, передает RT.

В настоящее время существенно вырос спрос на бытовую химию отечественного производства, но многих россиян волнует вопрос ее качества. «Вечерняя Москва» узнала, оправданы ли опасения по поводу качества стиральной продукции и как выбрать хороший стиральный порошок.

Санкции импортозамещение бытовая химия
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