Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два автомобиля столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, МКАД, 63-й километр Карта всех событий

На северо-западе Москвы на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 17 мая.

Авария произошла на внутренней стороне 63-го километра МКАД. Столкнулись иномарка и автомобиль такси. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение в сторону Волоколамского шоссе затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одно ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля не заметил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, и сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали.

МКАД Район Строгино Москва ДТП Пробки
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте