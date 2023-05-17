Два автомобиля столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 17 мая.
Авария произошла на внутренней стороне 63-го километра МКАД. Столкнулись иномарка и автомобиль такси. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Движение в сторону Волоколамского шоссе затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Еще одно ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля не заметил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, и сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали.