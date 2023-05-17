Два автомобиля столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 63-й километр Карта всех событий

На северо-западе Москвы на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 17 мая.

Авария произошла на внутренней стороне 63-го километра МКАД. Столкнулись иномарка и автомобиль такси. На месте происшествия работают оперативные службы города.

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Движение в сторону Волоколамского шоссе затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одно ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля не заметил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, и сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали.