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«Я подкатила на полусогнутых»: Елена Воробей рассказала о знакомстве с Пугачевой

Евгений Белоусов
Общество
«Я подкатила на полусогнутых»: Елена Воробей рассказала о знакомстве с Пугачевой
Фото: РИА Новости

Актриса эстрады, заслуженная артистка России Елена Воробей поделилась историей своего знакомства с певицей Аллой Пугачевой. Это произошло за кулисами концерта Аркадия Укупника в Санкт-Петербурге.

— Я подкатила к Алле Борисовне на полусогнутых. Бывает, что мне снятся навязчивые сны, и я задумалась: явно к чему-то. И снилась мне Алла Борисовна довольно-таки часто. Ну странно, правда? Я никогда с ней не пересекалась, — рассказала Воробей.

После одного из таких снов актриса узнала о предстоящем концерте Укупника, режиссером которого была примадонна. Решив улучить момент, Воробей перед началом концерта и познакомилась с Пугачевой под предлогом поздравления с премьерой.

Так, разговорившись с Пугачевой, Воробей поделилась с ней своим желанием работать на эстраде и заниматься вокалом. Уже вскоре после этой встречи актриса приняла участие в одной из «Рождественских встреч Пугачевой», об этом Воробей рассказала на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Осенью прошлого года Воробей рассказала, что уехала в Израиль из-за возникшего у нее стресса в связи с текущей обстановкой в мире. Помимо этого, в одном из эфиров она заявила, что встретила в Израиле шоумена Ивана Урганта, который, по словам коллег телеведущего, якобы находился в это время в Москве.

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