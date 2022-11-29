Актриса Воробей рассказала о встрече с Ургантом в Израиле

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Российская актриса эстрады Елена Воробей рассказала, что уехала в Израиль из-за возникшего у нее стресса в связи с текущей обстановкой в мире. Помимо этого, в одном из эфиров она заявила, что встретила в Израиле шоумена Ивана Урганта, который, по словам коллег телеведущего, якобы находился в это время в Москве.

— Я приехала в Израиль, встретила там столько талантов в одном месте: Аллу Борисовну, Максима Галкина*, Андрея Макаревича*, Ваню Урганта, — передает слова юмористки портал Teleprogramma.pro.

15 ноября телеведущая и актриса Алла Михеева рассказала, что Иван Ургант не переставал работать на Первом канале после приостановки своей авторской программы «Вечерний Ургант». По ее словам, телеведущий каждый день ходит на работу в «Останкино».

Также телеведущая призналась, что в настоящее время вместе с Ургантом и другими коллегами работает над новой передачей.

До этого актриса Мария Шукшина высказалась против появления Ивана Урганта на Первом канале. Шоумен почти сразу же после начала спецоперации осудил действия российских властей, а потом уехал в Израиль.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.