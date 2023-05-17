Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки еще на два месяца

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Зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Об этом в среду, 17 мая, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских коллег было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на два месяца, — заявил он.

Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки, передает РИА Новости.

Российский советник — посланник посольства РФ в США Андрей Леденев заявил, что западные санкции не дают возможности нормализовать экспорт сельскохозяйственной продукции из России в рамках реализации зерновой сделки. По его словам, введенные в отношении РФ санкции вредят и другим странам, которые испытывают нехватку в продовольствии.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, продление инициативы выгодно большому количеству стран.