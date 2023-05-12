В посольстве РФ заявили, что санкции Запада мешают реализации зерновой сделки

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Западные санкции не дают возможности нормализовать экспорт сельскохозяйственной продукции из России в рамках реализации зерновой сделки. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил российский советник — посланник посольства РФ в США Андрей Леденев.

— Именно санкции США и других западных стран мешают реализации пакетных договоренностей, — сказал он.

Дипломат уверен, что введенные против РФ санкции вредят и другим странам, которые испытывают нехватку в продовольствии, сообщает Telegram-канал «Посольство России в США».

Накануне заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка перестанет действовать, если до 18 мая не удастся получить гарантий выполнения требований Москвы. По его словам, инициатива, которая работает на благо только одной из сторон, «вряд ли может быть признана и подтверждена всеми».

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, продление инициативы выгодно большому количеству стран.