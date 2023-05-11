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Приметы и советы

Вершинин: Зерновая сделка прекратит существование, если не договориться к 18 мая

Евгений Жуков
В мире
Вершинин: Зерновая сделка прекратит существование, если не договориться к 18 мая
Фото: МИД РФ

Зерновая сделка перестанет действовать, если до 18 мая не удастся получить гарантий выполнения требований Москвы. С таким заявлением в четверг, 11 мая, выступил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров.

По его словам, инициатива, которая работает на благо только одной из сторон, «вряд ли может быть признана и подтверждена всеми». В этом соглашении, продолжил Вершинин, в первую очередь защищаются национальные интересы России. Также в этом вопросе учитывается общая обстановка «на мировом продовольственном рынке».

Касаясь сроков продления сделки, Вершинин призвал не забегать вперед в вопросе продления договоренности, срок действия которой истекает 18 мая, передает ТАСС.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, продление инициативы выгодно большому количеству стран.

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