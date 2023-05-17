В России начался набор на бесплатные курсы по искусственному интеллекту для школьников

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В России стартовал набор на бесплатные онлайн-курсы по математике, программированию и искусственному интеллекту для учеников 7–11 классов. Их проводит образовательный центр «Сириус.Курсы» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Школьники смогут пройти обучение алгебре, комбинаторике, основам программирования на языках Python и C++. Знание этих тем позволит освоить базовые алгоритмы машинного обучения, которые лежат в основе создания моделей искусственного интеллекта.

Курс состоит из трех шагов – «Основы математики и программирования», «Математика и программирование для ИИ», «Искусственный интеллект», на каждом из которых учащиеся смогут выбрать подходящие для себя модули.

Ранее в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» жителям России стали доступны онлайн-курсы по искусственному интеллекту, обучение на которых на 90% оплачивает государство.