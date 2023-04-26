Запись на программы обучения с господдержкой в области ИИ открылась во всей России

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Во всех регионах России открылась запись на программы обучения с государственной поддержкой в области искусственного интеллекта. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты».

Обучение проходит в онлайн-формате на выгодных условиях — до 90 процентов стоимости курса финансирует государство. Проект реализуется Минэкономразвития России и Университетом 2035 благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Оставшуюся после финансирования государством часть стоимости обучения можно оплатить самостоятельно либо за счет работодателя. Однако льготой можно воспользоваться только на первом курсе.

Слушатели могут выбрать один из 26 курсов по востребованным на рынке труда специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области искусственного интеллекта и руководитель проекта в сфере ИИ.

В программе участвуют лучшие курсы на рынке онлайн-образования в сфере ИИ. Их отобрал Университет 2035, оператор программы. На платформе Университета 2035 можно выбрать курсы от 11 ведущих вузов и IT-компаний.

Соревнования по созданию искусственного интеллекта «Проектирование нейросети» пройдут в рамках чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Конкурсантам предстоит запрограммировать сеть, обучить ее на основе исходных данных, протестировать результат и презентовать свой продукт аудитории.