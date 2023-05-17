«Тяжело поверить в случившееся»: Волочкова отреагировала на избиение бывшим возлюбленным своей жены

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Бывший жених Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов отличался вспыльчивым характером, однако руку на балерину ни разу не поднимал. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила сама экс-прима Большого театра.

Волочкова призналась, что новости об избиении Кузнецовым супруги стали для нее шоком. Бывший бойфренд сам сообщил балерине о произошедшем.

— Вы знаете, у меня с Сережей были исключительно романтические отношения. Я могу сказать, что он очень вспыльчивый, но быстро отходит. В отношении меня он агрессии не проявлял, но мог повысить голос. Но я, конечно, гасила в нем любые попытки относиться ко мне как-либо небрежно, — рассказала Волочкова.

Балерина добавила, что бывший жених относился к ней бережно, из-за чего ей сложно поверить в случай избиения с его стороны.

17 мая Telegram-канал Shot сообщил, что Кузнецов избил свою жену Анастасию во время ссоры. В результате девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».