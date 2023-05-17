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СМИ: Легкомоторный самолет разбился в Республике Коми

Евгений Белоусов
Происшествия
СМИ: Легкомоторный самолет разбился в Республике Коми
Фото: Pixabay

Легкомоторный самолет Piper-PA28-140 потерпел крушение в Республике Коми. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

Сообщается, что самолет зацепился за линию электропередачи и рухнул возле села Усть-Кулум. На борту воздушного судна было два человека, которых сейчас осматривают медики, передает Telegram-канал 112.

В Брянской области в субботу, 13 мая, загорелся и разбился вертолет. Очевидцы происшествия поделились кадрами, на которых видны момент и последствия падения борта. Вертолет потерпел крушение на поляне в деревне Муравей. Такие сведения предоставили СМИ очевидцы.

В конце апреля произошло еще одно крушение воздушного судна. Тогда российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба пилота успели катапультироваться. Сам же самолет упал в безлюдном месте, благодаря чему удалось избежать лишних разрушений.

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