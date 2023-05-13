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Вертолет разбился в Брянской области

Полина Пашкина
Происшествия
Вертолет разбился в Брянской области
Фото: Pixabay

В городе Клинцы Брянской области в субботу, 13 мая, загорелся и разбился вертолет. Об этом сообщили сотрудники экстренных служб.

Кадрами происшествия поделились очевидцы. Перед тем, как упасть, вертолет долго кружил над городом.

По предварительным данным, он рухнул в частном секторе. Информация о пострадавших выясняется.

— Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя. Принадлежность устанавливается, — передает ТАСС слова источника в экстренных службах.

Накануне при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма потерпел крушение вертолет Ми-28. В результате происшествия оба летчика погибли. По предварительным данным, причиной крушения вертолета стал отказ техники.

В конце апреля произошло еще одно крушение воздушного судна. Тогда российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба пилота успели катапультироваться. Сам самолет же упал в безлюдном месте, благодаря чему удалось избежать лишних разрушений.

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