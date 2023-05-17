Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановлено. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Симферопольском бульваре, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Ранее из-за ДТП в районе остановки «Нахимовский проспект» задерживались трамваи №3 и 16. Маршрут транспорта был временно изменен.

Другое ДТП произошло в районе Южное Бутово. Велосипедист наехал на десятилетнюю девочку на самокате. Пострадавшая госпитализирована.