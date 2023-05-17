Новую LADA Vesta NG оснастили обработанным от коррозии кузовом

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Новый автомобиль LADA Vesta NG получил оцинкованный и обработанный от коррозии кузов. Об этом сообщил инсайдерский паблик RCI News.

Отмечается, что создатели постарались адаптировать автомобиль к российским климатическим условиям. В частности, внешние элементы кузова сделаны из автолиста, подвергшегося двухсторонней горячей облицовке. Колесные арки и днище обработали защитным составом, а внутренние полости кузова защитили методом горячей обработки.

Кроме того, силовая структура кузова содержит дополнительные элементы из высокопрочной стали. Пороги изделия обработаны специальным восковым составом, пишет RCI News.

В апреле продажи новых автомобилей на российском рынке выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта, заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова, какие марки автомобилей популярны у россиян. По его словам, россияне активно покупают Lada и китайские кроссоверы, которые доступны по цене.