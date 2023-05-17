Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новую LADA Vesta NG оснастили обработанным от коррозии кузовом

Евгений Силаев
Общество
Новую LADA Vesta NG оснастили обработанным от коррозии кузовом
Фото: shutterstock

Новый автомобиль LADA Vesta NG получил оцинкованный и обработанный от коррозии кузов. Об этом сообщил инсайдерский паблик RCI News.

Отмечается, что создатели постарались адаптировать автомобиль к российским климатическим условиям. В частности, внешние элементы кузова сделаны из автолиста, подвергшегося двухсторонней горячей облицовке. Колесные арки и днище обработали защитным составом, а внутренние полости кузова защитили методом горячей обработки.

Кроме того, силовая структура кузова содержит дополнительные элементы из высокопрочной стали. Пороги изделия обработаны специальным восковым составом, пишет RCI News.

В апреле продажи новых автомобилей на российском рынке выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта, заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова, какие марки автомобилей популярны у россиян. По его словам, россияне активно покупают Lada и китайские кроссоверы, которые доступны по цене.

Автомобили Производство Lada
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте