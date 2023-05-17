Такси от «Яндекс» будет уточнять адрес у пассажиров в Москве из-за сбоев

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Из-за сбоев с определением геопозиции сервис такси «Яндекс Go» будет дополнительно предлагать пассажирам проверить адрес начала поездки. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— Из-за сбоев у некоторых пользователей такси может некорректно отображаться точка посадки. Поэтому теперь мы дополнительно предлагаем проверить адрес, с которого начинается поездка, — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что обрабатывает все обращения в службу поддержки от пользователей и водителей, передает РИА Новости.

В начале апреля пользователи устройств американской компании Apple по всему миру пожаловались на неработающее приложение «Погода». Проблема возникла у пользователей на iOS, iPadOS, watchOS и macOS. При попытке воспользоваться сервисом оно не показывало никаких данных о погоде.

12 апреля в России начал работу отечественный аналог сервиса Downdetector, получивший название «Мониторинг сбоев». Разработкой ресурса занялся «Главный радиочастотный центр», являющийся одним из подразделений Роскомнадзора.