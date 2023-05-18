Американский сенатор Круз предложил способ сорвать сближение РФ и Ирана

Фото: Пресс-служба Совфеда

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что вместе с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций против РФ и Ирана, чтобы помешать наращиванию сотрудничества между странами.

— Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта, который заставит администрацию президента США Джо Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по нескольким направлениям, — заявил он.

Сенатор предложил ввести санкции против банков, самолетов и морских судов, которые Россия и Иран используют для поддержки спецоперации на Украине. Законопроект, по словам политика, также заморозит активы Ирана на миллиарды долларов и обяжет американского лидера использовать их для компенсаций Киеву и выплат «жертвам США от иранской агрессии», передает РИА Новости.

Издание 19FortyFive написало, что Штатам следует забеспокоиться из-за укрепляющихся отношений между РФ и Ираном. По мнению журналистов портала, странам Запада нужно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси.