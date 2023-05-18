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DM: Жан-Пьер убежала с брифинга после вопроса о Трампе и РФ

Юлия Курганова
В мире
DM: Жан-Пьер убежала с брифинга после вопроса о Трампе и РФ
Фото: whitehouse

Пресс-секретаря президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер раскритиковали после того, как она резко прервала брифинг и «сбежала со своей трибуны» после вопроса о расследовании «связей» Дональда Трампа с РФ на выборах 2016 года. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

В начале недели был обнародован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, где сказано, что ни правоохранительные органы, ни разведывательное сообщество США не имели доказательств сговора Трампа с Россией. Был сделан вывод, что ФБР не следовало начинать расследования связей между кампанией политика и РФ и что спецслужба использовала «сырую, неподтвержденную информацию» для запуска данного расследования.

Во время брифинга в Белом доме журналист издания RealClearNews Филип Вегманн спросил пресс-секретаря о реакции администрации Белого дома на доклад Дарэма, но Жан-Пьер переадресовала его в Минюст.

Тогда журналист напомнил, что Байден часто заявлял о том, что Минюст и ФБР должны оставаться независимыми, указав, что результаты расследования спецпрокурора говорят об обратном. Кроме того, Вегманн спросил, согласен ли президент США с выводом в докладе о том, что ФБР нужны кардинальные изменения.

После этого пресс-секретарь снова сказала, что этот вопрос касается Минюста.

— Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны. Мы верим в независимое министерство юстиции. Это то, что сказал президент, когда он баллотировался, и это то, что он говорил последние два года, — заявила она, после чего спешно ушла.

Ответы Жан-Пьер на вопросы о расследовании вызвали возмущение пользователей, пишет Daily Mail.

До этого журналисты из пула Белого дома высказали недовольство заявлениями Жан-Пьер по поводу общения Байдена с прессой. Во время брифинга корреспонденты засыпали ее вопросами о том, почему глава Белого дома так мало общается с журналистами и не дает официальных комментариев на запросы.

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