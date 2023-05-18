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Антонов отреагировал на призыв ЦРУ к гражданам России «делиться информацией»

Юлия Курганова
В мире
Антонов отреагировал на призыв ЦРУ к гражданам России «делиться информацией»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Призыв ЦРУ к гражданам РФ делиться чувствительной информацией стал не первой провокацией, так как речь идет о скоординированной кампании в рамках гибридной войны против России. Об этом сказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

— Это уже не первая наглая провокация спецслужб США, — прокомментировал он в Telegram-канале видео ЦРУ с призывом к россиянам делиться чувствительной информацией.

Дипломат добавил, что, провалив «санкционный блицкриг» и понимая невозможность нанести России военное поражение, Запад пытается посеять смуту в российском обществе.

— Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против России гибридной войны, — заявил Антонов.

ЦРУ создало Telegram-канал, на котором разместило пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за роликом, сказано, что ЦРУ интересует информация, в частности, об «экономике или высшем руководстве» РФ.

Конгресс США обвинил ЦРУ в попытке выдать скандал с ноутбуком Байдена за «дезинформацию России». Отмечается, что один из сотрудников ЦРУ мог склонять остальных политиков к подписанию письма в поддержку Хантера Байдена, сына действующего американского лидера.

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