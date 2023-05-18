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Приметы и советы

JPost: Передача Киеву систем ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
JPost: Передача Киеву систем ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла
Фото: president.gov.ua

Передача украинским властям израильской системы ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла из-за обширной территории страны и более совершенных российских ракет. Об этом заявил военный аналитик Йона Джереми Боб в материале для издания The Jerusalem Post.

— Некоторые официальные лица на Украине признали, что большая территория страны и более совершенные ракеты России (по сравнению с низкотехнологичными палестинскими ракетами, которые сбивает «Железный купол») делают данный инструмент защиты очень ограниченным, — высказался он.

По его словам, если Израилю для своей защиты нужно наличие десяти и более «Железных куполов», то Киеву необходимо несколько десятков систем, которых просто нет. Поэтому даже если Соединенные Штаты заставят Израиль передать киевскому режиму тактические системы ПРО, повлиять на ход боевых действий они не в состоянии, заключил аналитик.

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс. Он назвал две причины для этого.

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