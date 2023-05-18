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Подростка обвинили в изнасиловании десятилетней девочки в Забайкальском крае

Юлия Курганова
Происшествия
Подростка обвинили в изнасиловании десятилетней девочки в Забайкальском крае
Фото: gov.spb.ru

Следователи обвинили 15-летнего подростка в изнасиловании десятилетней девочки в Забайкальском крае. Об этом в четверг, 18 мая, сообщается на сайте регионального СУСК.

По версии следствия, 12 марта в одном из населенных пунктов Забайкалья подросток изнасиловал десятилетнюю девочку. Он использовал беспомощное состояние школьницы, которая в силу возраста не могла осознавать характер преступных действий злоумышленника.

Сотрудники правоохранительных органов собрали необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

На юго-западе Москвы мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку. Инцидент произошел ночью 14 мая на Нагорной улице. Злоумышленник напал на девушку, когда та шла домой после работы. Мужчина столкнул ее в овраг и изнасиловал.

Изнасилования Забайкальский край Следственный комитет Дети Подростки
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