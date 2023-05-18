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Овчинский: Завершили монтаж фундаментов промышленного парка «Крекшино»

Полина Французова
Город
Овчинский: Завершили монтаж фундаментов промышленного парка «Крекшино»
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о завершении монтажа фундаментов в ходе строительства промышленного технопарка «Крекшино».

— Современный промышленный технопарк в Крекшино в ТиНАО возводится девелопером Capital Group в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ): здесь появится 300 рабочих мест. На одной территории смогут разместиться не только производственные линии, но и помещения для лабораторий и исследований, административно-бытовые площади, — сообщил Владислав Овчинский.

Площадь промышленного технопарка составит более 16 тысяч квадратных метров. На площадке разместятся производственные линии, помещения для лабораторий и исследований и административно-бытовых нужд.

Несущие конструкции здания уже готовы на 65%, а окончание полного комплекса строительно-монтажных работ запланировано на конец 2023 года.

Строительство таких промышленных площадок является одной из приоритетных задач города. Благодаря им создаются условия для развития высокотехнологичных отраслей и повышения конкурентоспособности экономики региона.

Владислав Овчинский Москва Промышленность Технопарки
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