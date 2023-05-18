Собянин поздравил музейных работников с профессиональным праздником

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 18 мая, поздравил музейных работников с профессиональным праздником.

— В Москве больше 440 музеев и выставочных залов — это один из самых высоких показателей в мире. В прошлом году их посетили 25 миллионов человек. Такой интерес к музеям — результат реализации интересных городских проектов, уникальных выставок, внедрения современных технологий, — отметил глава города.

Собянин напомнил, каждую третью неделю месяца в городе проходит «Московская музейная неделя», благодаря которой жители и гости столицы могут посетить различные выставки бесплатно. Также в городе реализуется проект «Музеи — детям», позволяющий школьникам побывать на 102 городских площадках.

Помимо этого, ежегодно в Москве проходит акция «Ночь в музее». В этом году она состоится с 20 по 21 мая, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В культурно-познавательной акции «Ночь в музее» примут участие множество столичных галерей, библиотек, парков и театров. Большинство мероприятий начнется в 19:00 и продлится до полуночи. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно. Подробнее о программе акции рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.