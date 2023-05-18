Москвичей старшего поколения пригласили на массовый заход по скандинавской ходьбе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В рамках проекта «Московское долголетие» в столице пройдет массовый заход по скандинавской ходьбе. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— Один из символов «Московского долголетия» — скандинавская ходьба, которая помогает укреплять здоровье в любом возрасте, сейчас ей занимаются более 16 тысяч горожан старшего поколения более чем на 300 площадках по всему городу. В проекте «Московское долголетие» ходьбой увлекаются даже люди в возрасте 90 лет и старше, — отметил он.

Массовый заход по скандинавской ходьбе пройдет 19 мая в 11:00 одновременно на 11 городских площадках. Планируется, что к мероприятию присоединится свыше трех тысяч участников «Московского долголетия», каждый из которых преодолеет дистанцию в 2,5 километра, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичей старшего поколения приглашают принять участие в отборе в творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров — 2023». Пять самых популярных российских модельеров станут наставниками участников лаборатории. Они отберут по 10 человек и создадут пять модных коллекций одежды. Заявки принимаются до 31 мая.