Девять помещений под ведение бизнеса в Москве реализуют на торгах

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Девять помещений для ведения бизнеса в разных районах Москвы выставили на городские торги. Подать заявки желающие смогут с 23 по 29 мая. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Уточняется, что торги пройдут в период с 31 мая по 7 июня в онлайн-формате.

— Площадь помещений варьируется от 59,5 до 841,7 квадратного метра, что открывает для потенциальных собственников широкие возможности по использованию недвижимости. Итоговая стоимость объектов определится в ходе открытых аукционов, — рассказал Иван Щербаков.

Часть помещений расположена на юго-западе Москвы. Там на торгах реализуют четыре объекта. Еще несколько лотов выставят в центре, на востоке, юго-востоке и севере города, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном районе Раменки можно приобрести нежилое помещение свободного назначения. В нем предполагается открытие предприятия сферы услуг, офиса или магазина. Общая площадь помещения составляет 346,1 квадратного метра.