Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ летом

Полина Пашкина
Общество
В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ летом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Министерство просвещения Российской Федерации направили инициативу о разрешении пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в год его проведения перед сентябрем. Сейчас выпускники могут отправиться на пересдачу только через год после проведения ЕГЭ. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР).

По мнению депутата, данная мера позволит снизить уровень стресса у выпускников. Чернышов отметил, что, согласно данным исследований, 73 процента сдающих ЕГЭ выпускников жалуются на переживания. Депутат считает, что на это влияет в том числе и возможность пересдать экзамен или улучшить его результат только через год.

Чернышов предложил разрешить выпускникам пересдачи в течение трех месяцев перед началом нового учебного года. По его мнению, это прибавит школьникам уверенности и позволит им продемонстрировать лучшие результаты, передает ТАСС.

В Рособрнадзоре заявили, что в ближайшие 10 лет ЕГЭ не претерпит серьезных изменений. При этом в ведомстве отметили, что форма как экзамен расширится за счет получения большего количества информации о выпускниках.

ЕГЭ Россия Экзамены
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте