В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ летом

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В Министерство просвещения Российской Федерации направили инициативу о разрешении пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в год его проведения перед сентябрем. Сейчас выпускники могут отправиться на пересдачу только через год после проведения ЕГЭ. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР).

По мнению депутата, данная мера позволит снизить уровень стресса у выпускников. Чернышов отметил, что, согласно данным исследований, 73 процента сдающих ЕГЭ выпускников жалуются на переживания. Депутат считает, что на это влияет в том числе и возможность пересдать экзамен или улучшить его результат только через год.

Чернышов предложил разрешить выпускникам пересдачи в течение трех месяцев перед началом нового учебного года. По его мнению, это прибавит школьникам уверенности и позволит им продемонстрировать лучшие результаты, передает ТАСС.

В Рособрнадзоре заявили, что в ближайшие 10 лет ЕГЭ не претерпит серьезных изменений. При этом в ведомстве отметили, что форма как экзамен расширится за счет получения большего количества информации о выпускниках.