Рособрнадзор: ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет

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В ближайшие 10 лет Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не ждут серьезные изменения. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во вторник, 16 мая.

— Пока я не вижу перспективы того, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно. Но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах, — цитирует его ТАСС.

Недавно Рособрнадзор также сообщил, что вопросы, касающиеся спецоперации России на Украине, войдут в задания ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся в отечественных школах.

Впереди пора экзаменов. Школьники настолько волнуются перед ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, что иногда пишут работы хуже своих минимальных ожиданий. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать курсы стрессоустойчивости для школьников, чтобы они сдавали экзамены успешно.

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