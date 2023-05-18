Москвичам рассказали, где в столице можно познакомиться с историей коммунального хозяйства

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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В столице открыто несколько музеев, посвященных работе коммунального хозяйства столицы. В них жители и гости столицы могут узнать историю городской системы освещения, погрузиться в работу коммунальщиков и даже сесть за руль дорожной техники.

Одним из таких мест является павильон № 5 «Физика» на ВДНХ, который обновили в апреле прошлого года. В музее расскажут все о работе коммунальных служб города, для этого здесь расположено 19 тематических разделов.

Также 30 лет назад в столице открылся музей воды. В шести залах гости увидят около 400 экспонатов: подлинные исторические документы, чертежи, образцы деревянных и глиняных труб, ручной насос, кирпичи ручной работы.

Помимо этого, в честь 100-летия плана ГОЭЛРО в 2020 году открылся музей развития электросетей. В настоящее время в нем представлено 120 уникальных экспонатов и более трех тысяч архивных фотографий и документов, рассказывающих об истории становления энергетики в регионе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сегодня отмечается Международный день музеев. В честь праздника столичный Главархив опубликовал уникальные исторические фотографии, на которых можно увидеть залы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и дома-музеи известных российских деятелей.